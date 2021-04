Machico assinala o 25 de Abril

Machico vai assinalar o 25 de Abril com uma panóplia de actividades e gestos simbólicos que pretendem recordar a Revolução dos Cravos, data efusivamente celebrada pelos residentes do concelho.

A começar já esta sexta-feira - e de modo a envolver a comunidade educativa de Machico - a autarquia montou uma exposição com cerca de 100 trabalhos ilustrativos realizados por alunos do 1.º ciclo, sendo que as obras alusivas ao 47.º aniversário do 25 de Abril poderão ser contempladas no Largo do Município. À noite, pelas 21 horas, o município irá também acender um letreiro luminoso alusivo à data na Baía de Machico.

Se passar este sábado pela baixa, saiba igualmente que serão difundidas músicas alusivas à efeméride no Largo do Município, temas sonoros que vão anteceder a programação delineada para domingo, dia 25 de Abril.

Haverá o simbólico hastear das bandeiras nos Paços do Concelho, pelas 10 horas, e por ser desaconselhado os aglomerados de pessoas, pelas 11 horas seguir-se-á na página oficial de Facebook da Câmara Municipal de Machico, os discursos do presidente da autarquia, presidente da Junta de Freguesia de Machico e representante do grupo de cidadãos 'Por Machico Terra d’Abril'.