Mais sociedades constituídas do que dissolvidas na Madeira no primeiro trimestre de 2021

Entre Janeiro e Março do corrente ano, o número de constituições de sociedades (322) com sede na Região foi superior ao número de dissoluções (97), resultando num saldo positivo de 225 sociedades. De acordo com os dados hoje disponibilizados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), comparativamente ao período homólogo, observaram-se mais 78 constituições e menos 63 dissoluções.

Refira-se que nos primeiros três meses do ano o rácio entre constituições e dissoluções na RAM foi de 3,32, superior ao valor observado para o país (1,05).

De acordo com a DREM, para o saldo global positivo no 1.º trimestre de 2021 contribuíram essencialmente as “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares” (+46), o “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” e as “Atividades imobiliárias” (+29 em ambas as atividades), a “Construção” (+21), as “Outras atividades de serviços” (+19), o “Alojamento, restauração e similares” (+18), as “Atividades de informação e de comunicação” (+16), os “Transportes e armazenagem” (+12) e as “Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas” (+11).

Em sentido inverso, apenas a atividade “Indústrias extrativas” (-1) registou um saldo negativo.