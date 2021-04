Respostas aos Censos 2021 começam amanhã

A partir de amanhã, dia 19 de Abril, tem início a fase de resposta aos Censos 2021, relembra a vice-presidência do Governo Regional em comunicado de imprensa.

A resposta deverá ser dada, preferencialmente, pela Internet, através do acesso a https://censos2021.ine.pt/.

"As cartas com os códigos de acesso e toda a informação necessária para a resposta, foram entregues nas caixas de correios de cada alojamento, pelos 230 recenseadores que estão a trabalhar na Região, a cargo da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), entre o dia 05 e 18 de Abril", refere a mesma nota.

Como preencher ao inquérito?

"O preenchimento on-line é fácil, seguro e rápido", assegura o executivo.

Com efeito, basta aceder ao site acima referido, digitar o código e a password indicados na carta e responder às perguntas.

Depois de preenchido o formulário, basta seleccionar a opção ‘Entregar’, para que o sistema devolva um comprovativo de resposta que deve ser guardado.

Há alternativas à Internet para a resposta

A tutela esclarece que "embora as respostas pela Internet sejam o modo preferencial, com a aplicação e-Censos acessível por computador, tablet e telemóvel, a população que não tenha maneira de aceder à Internet ou não possa ser contactada presencialmente poderá usar o número de apoio 210 542 021 para responder".

O cidadão também poderá recorrer ao balcão E-censos na Junta de Freguesia da área de residência ou ainda solicitar os questionários em papel, para preenchimento e posterior entrega ao recenseador da área.

Outra alternativa é esperar por nova visita do recenseador e aceitar que o mesmo faça a entrevista. Em todo o caso, é preciso ter sempre a carta com os códigos.

Recorde-se que o Instituto Nacional de Estatística e a DREM solicitam resposta até ao dia 3 de Maio, "data a partir da qual os recenseadores intensificarão os contactos junto daqueles que não responderam".

Risco de multa para quem não colaborar

A resposta aos censos é "confidencial e obrigatória", pelo que "embora as autoridades estatísticas optem sempre por sensibilizar a população para a importância dos Censos e para a máxima colaboração da população, a lei do Sistema Estatístico Nacional estabelece a possibilidade de instauração de multas para quem não responder aos Censos".

No caso das pessoas singulares as multas variam entre os 250 e os 25 mil euros e, no caso de pessoas colectivas, entre os 500 e os 50 mil euros.

Distribuição de cartas praticamente concluída

A mesma nota dá conta que, na Região, a cobertura de distribuição das cartas com os códigos de acesso na Região foi "quase total".

A DREM avisa, todavia, que "poderão verificar-se, pontualmente, alguns atrasos, sendo que os cidadãos deverão aguardar até ao final desta semana, 23 de Abril, pela entrega na caixa do correio". Caso isso não aconteça, os cidadãos "deverão contactar as respectivas juntas de freguesia".

Não obstante, a vice-presidência ressalva que "em algumas zonas com população mais envelhecida, a opção foi, deliberadamente, não entregar o código e fazer o recenseamento de uma só vez, através de entrevista presencial".

Operação é reconhecidamente de grande importância

Para finalizar, a tutela apela à colaboração de todos, lembrando que "os recenseamentos à população e à habitação se realizam de dez em dez anos, sendo que a informação que deles resulta é fundamental para o planeamento e a tomada de decisões políticas".