Rali da Calheta adiado

O Rali da Calheta, prova incluída no Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2021, não será realizado como previsto, nos dias 14 e 15 de Maio, porque ainda se mantém a determinação do Governo Regional da Madeira da suspensão de todas as provas de automobilismo em contexto competitivo.

Em comunicado, a Direcção do Club Sports da Madeira e a Presidência da Câmara Municipal da Calheta referem, contudo, que poderão existir alterações da normativa da Direcção Regional de Saúde (DRS) em função da permanente avaliação da evolução da pandemia na Madeira.

"O clube organizador e o principal patrocinador do evento, cientes da sua responsabilidade em termos de saúde pública, aceitaram adiar a data da realização do “XVII Rali da Calheta”, mas mantêm firme a intensão de organizar este evento desportivo, pelo que irão reunir brevemente e decidir, de acordo com o programa do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2021, uma nova data para a sua organização", pode ler-se.