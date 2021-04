PS quer Centro de Saúde da Calheta a funcionar em pleno

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer saber quando é que o Centro de Saúde da Calheta terá todas as valências a funcionar, tendo dado entrada na Assembleia Legislativa a um requerimento exigindo respostas do secretário regional da Saúde e Proteção Civil a esse respeito.

Tal como dá conta a deputada Sofia Canha, o centro de saúde foi reabilitado e reaberto no ano transacto, após uma intervenção profunda no edifício que o dotou de uma nova estrutura de qualidade inquestionável. Não obstante, a parlamentar, que é natural daquele concelho, aponta algumas insuficiências, entre as quais a falta de uma sala específica para a preparação para o parto.

A deputada constata que ainda não se encontram em funcionamento todas as valências daquela estrutura de saúde, em particular a de internamento e de cuidados continuados, que são de grande importância no apoio aos utentes e às famílias, e regista igualmente que o edifício ainda não está devidamente apetrechado e equipado.

Neste sentido, os socialistas questionam Pedro Ramos sobre qual a previsão de abertura da valência de internamento e cuidados continuados, se o centro será equipado com o serviço de radiologia, como outrora, e para quando está previsto o apetrechamento das enfermarias e gabinetes com novos equipamentos de mobiliário adequados a uma boa prestação do serviço de saúde.