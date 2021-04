O deputado independente do RIR Roberto Vieira está preocupados com a degradação em que se encontram as vias de circulação automóvel do Funchal. Uma situação constatada no Beco dos Álamos, em Santo António.

"A Câmara Municipal em falhado e muito, deixando passar ao lado as queixas que são frequentes em relação ao estado de degradação das estradas", lamentou.