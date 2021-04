Avaria condiciona circulação na VR1 junto ao nó da Pestana Júnior

A avaria de pesado, imobilizado sobre o viaduto da via rápida junto ao nó da Pestana Júnior, no sentido Caniçal – Ribeira Brava, está a provocar alguns constrangimentos à circulação no principal troço rodoviário da Região. O trânsito na faixa Norte do viaduto sobre a Penteada faz-se apenas numa fila de circulação.