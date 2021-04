Antes das 8 horas é sobretudo nos acessos para entrar no Funchal que já se nota pressão nas estradas.

Como é hábito, na saída da Via Rápida em São Martinho há mais concentração, mas é na que fica próximo ao Hospital Dr. Nélio Mendonça que o trânsito já bate no vermelho. Na saída dos Viveiros a circulação também está mais lenta.

Dentro do Funchal, formam-se algumas filas na Rua das Maravilhas e nas redondezas do Bairro do Hospital. O túnel da Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho também já acusa trânsito moderado e é também o que acontece na Rua Dr. Pita, abaixo da Quinta Magnólia, estendendo-se para a Avenida do Infante.

Na Estrada Monumental também há trânsito lento em vários pontos.

Na Avenida do Mar já circulam mais carros na estrada, mas a maior afluência regista-se próximo do Mercado dos Lavradores, na Rua do Anadia, na Rua Dr. Pestana Júnior, na Rua da Ribeira de João Gomes e na Rua do Matadouro.