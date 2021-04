Albuquerque formaliza testes gratuitos nas farmácias da Madeira

Miguel Albuquerque vai presidir esta sexta-feira, pelas 12 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, à cerimónia de assinatura do protocolo entre a Madeira e a Associação Nacional de Farmácias, tendo em vista a implementação, através das farmácias da Região de serviços de testagem gratuita à Covid-19 aos cidadãos residentes no arquipélago.

A assinatura do protocolo confirma a notícia avançada pelo DIÁRIO a 15 de Abril. Os testes gratuitos nas farmácias poderão ser realizados de 14 em 14 dias e arranca a 26 de Abril, sendo comparticipados, na totalidade, pelo executivo madeirense.