O Reid’s Palace reabre a 1 de Maio com novas experiências ao ar livre e renovados conceitos gastronómicos.

Com uma localização exclusiva sobre o mar e envolvido em mais de 10 hectares de jardins subtropicais, a unidade hoteleira vai apostar, ao longo dos próximos meses, em novos menus que irão surgir nos vários restaurantes do Hotel.

Para a abertura, está já confirmado um novo conceito gastronómico para o 'Pool Terrace', o restaurante junto à piscina, que passará a oferecer um menu disponível entre as 11 horas e as 17 horas, que privilegia os produtos locais e as opções saudáveis. Gaspacho Alentejano, Wrap de truta ou Arroz de espada e lapas, passarão a fazer parte do cardápio deste restaurante.

Também no terraço icónico do Hotel - no qual à quarta-feira e domingo é possível usufruir do tradicional chá da tarde - a partir das 17 horas, será também possível petiscar e até jantar. O menu, inspirado na gastronomia portuguesa disponibiliza uma vasta oferta que entre muitos, inclui, Peixinhos da horta, caldo verde, cevadinha cremosa com seitan e legumes e secretos de porco preto com alecrim e aguardente de cana. O menu com 14 cocktails de assinatura continuará em vigor e a surpreender.

Experiências ao ar livre

De um workshop de botânica que inclui uma visita guiada pelos jardins exuberantes do Reid’s Palace, a experiências gourmet muito exclusivas, são várias as propostas.

É o caso de 'Uma carta de amor gourmet' escrita por Luís Pestana, Chef Executivo do hotel, numa homenagem aos produtos locais e iguarias únicas da ilha, que poderá degustar em privado numa mesa histórica e com vista para o Atlântico.

Em alternativa, sugere-se um piquenique sob as palmeiras que oferece um apetitoso menu que dá asas à imaginação e traz o melhor dos produtos locais. Estas experiências estarão disponíveis para os hóspedes do Hotel, mas também para locais e outros visitantes da ilha.