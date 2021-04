Consenso reforçado em torno de Gualberto

“É com esperança, motivação e empenho que encaramos a candidatura do Social-democrata Gualberto Fernandes à Câmara Municipal da Ponta do Sol e não temos dúvidas de que essa candidatura corresponde ao que os residentes neste concelho mais precisam neste momento, depois de anos de atraso e de uma gestão nada abonatória para as nossas famílias e empresas” afirma a Comissão Política do PSD Ponta do Sol, que sublinha a importância deste Município “recuperar o desenvolvimento, a qualidade de vida e as oportunidades que existiam outrora, aquando do PSD no poder”.

Declarações que surgem hoje e após o nome do candidato Gualberto Fernandes ter sido aprovado em sede de Comissão Política Regional, na passada sexta-feira, conforme era, aliás, a pretensão da Comissão Política Local. “Reunimos e em conjunto validamos esta candidatura por acreditar que a mesma tem todas as condições para vencer e é nisso que estamos focados, agora que a nossa opção foi devidamente ratificada pelos órgãos do PSD”, afirmam os Social-democratas da Ponta do Sol, que reforçam a necessidade da mudança política neste concelho, sobretudo nesta fase em que os desafios são bem maiores em função das consequências da pandemia.

“É preciso retomar o rumo entretanto estagnado e interrompido assim que o PS chegou ao poder e devolver às pessoas aquilo que elas mais precisam e aspiram nas suas localidades e estamos certos de que a candidatura do PSD reúne todas as condições para este efeito” insistem os Social-democratas da Ponta do Sol, vincando que o objetivo de vencer é um objetivo que se prende com o “que é melhor para a Ponta do Sol e, não, com uma vitória a qualquer preço”.

Sem fechar a porta à Coligações, a Comissão Política do PSD Ponta do Sol reitera que o seu adversário político está claramente definido: “o mais importante e aquilo que nos move em prol da nossa população e do futuro que desejamos melhor para este Município é que o PS saia derrotado, esse é que é o nosso adversário político” rematam, acrescentando que a candidatura de Gualberto Fernandes reúne capacidade para tal desiderato