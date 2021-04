Teófilo Cunha considera que as críticas devem ser feitas no interior do partido

O dirigente do CDS-Madeira e secretário regional das Pescas, Teófilo Cunha, admitiu, esta manhã, à entrada da reunião que já tinha conhecimento do assunto da entrega de 30 mil euros por parte do principal financiado do Chega a cinco dirigentes do partido antes do mesmo ser abordado numa reportagem da SIC e entende que eventuais críticas à liderança de Rui Barreto devem ser feitas nos órgãos internos.

“Quando é para criticar o líder do partido ou para pedir algum esclarecimento, faz-se nos órgãos próprios e é o que estamos a fazer hoje”, declarou.

“Acha que estas coisas se passavam sem eu saber?”, questionou Teófilo Cunha, quando confrontado sobre o seu conhecimento sobre a polémica entrega de dinheiro.