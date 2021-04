Papa convoca "maratona de orações" em Maio pelo fim da pandemia

O Papa Francisco convocou para maio uma "maratona de oração" nos santuários de todo o mundo, pelo fim da pandemia, anunciou hoje o Vaticano em comunicado.

A iniciativa, organizada pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização e idealizada pela "vontade expressa" do Papa, terá lugar todos os dias de maio em "todos os santuários do mundo".

"Por vivo desejo do Santo Padre, o mês de maio será dedicado a uma maratona de oração com o tema 'A oração a Deus subiu incessantemente de toda a Igreja (At 12,5)'", refere uma nota enviada à Agência Ecclesia pelo organismo da Cúria Romana.

Os fiéis rezarão o Rosário para invocar o fim da pandemia do coronavírus.

Esta maratona de oração será "guiada" pelos trinta santuários mais importantes e representativos do planeta e transmitida ao vivo todos os dias nos canais oficiais da Santa Sé às 18:00 hora local (16:00 GMT).

A iniciativa será inaugurada e encerrada, nos dias 1 e 31 de maio, pelo Papa Francisco.

Pela tradição católica o mês de maio é particularmente dedicado à oração mariana.

Em maio de 2020, praticamente no final do primeiro confinamento na Itália, o pontífice convocou todas as religiões do mundo a rezar com o mesmo objetivo.

Logo após o início da pandemia na Itália, em março de 2020, Francisco foi a uma igreja romana para orar diante de um crucifixo considerado milagroso e usado na "Grande Peste" (ou peste negra) de 1522.