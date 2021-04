Homologação da raça Podengo representa mais-valia económica para o Porto Santo

Na sequência da visita de Susana Prada ao Porto Santo, a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas reuniu com o candidato da coligação PSD/CDS à autarquia local, Nuno Batista.

Nuno Batista, na conversa que manteve com a governante, afiançou que pretende levar por diante um projecto de homologação do Podengo do Porto Santo junto da entidade competente, de modo a reconhecer a raça, certificando a pureza genética daqueles cães de caça tão característicos da Ilha Dourada.

Este processo de certificação deverá ser um esforço conjunto de valorização da atividade cinegética, mas acima de tudo de salvaguarda da espécie e como um ícone distintivo e característico do Porto Santo, que deve orgulhar e ser acarinhado pela população local.

Em cima da mesa estiveram ainda alguns dossiês que Nuno Batista considera estruturantes para o desenvolvimento de uma estratégia comum entre a autarquia local e o Governo Regional, no que diz respeito às questões ambientais, aos instrumentos de gestão, planeamento e protecção da orla costeira, bem como a adoção de políticas que assegurem o equilíbrio paisagístico e a conservação de espécies endémicas.

Cerca de 150 coelhos serão reintroduzidos no Porto Santo Trata-se de uma resposta ao surto de Doença Hemorrágica Viral que afectou a população de coelhos bravos naquela ilha

Simultaneamente, Nuno Batista alertou e sensibilizou Susana Prada para a importância económica e a mais-valia que representa o Centro de Reprodução do Coelho no Porto Santo, uma vez que a actividade cinegética tem um impacto económico na ilha somente equiparado ao golfe e ao mergulho.

Com a reintrodução de coelhos naquele centro, estão criadas as condições, se conjugados esforços entre Governo Regional, Câmara Municipal e Associação de Caçadores, para que a actividade de caça, possa, a breve trecho, voltar a ter a relevância de outrora.

Na perspectiva da candidatura de Nuno Batista, a reintrodução da espécie será uma motivação extra entre os amantes daquele desporto para abraçar o projeto que o candidato quer levar por diante, se eleito presidente da autarquia.