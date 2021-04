População desrespeita recolher obrigatório

O recolher obrigatório mantém-se até ao dia 26 de Abril, mas algumas pessoas teimam em não respeitar esta medida prorrogada ontem pelo Governo Regional.

Hoje pouco passava das 19 horas e ainda era visível muitas pessoas a circularem na zona da Praia Formosa, nomeadamente no Passeio Público Marítimo, onde regularmente praticam exercício físico. No entanto, houve também quem tivesse aproveitado o bom tempo que se tem feito sentir no Funchal para ir a banhos e, até mesmo, jogar à bola.

Também na promenade da Estrada Monumental, muitas são as pessoas que infringem as medidas, praticando exercício físico naquela zona.

Recorde-se que o recolher obrigatório na Região Autónoma da Madeira é às 19 horas nos dias de semana e às 18 horas nos fins-de-semana e feriados.