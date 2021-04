Novo estudo diz que usar duas máscaras duplica eficácia de filtragem do vírus

Um estudo publicado esta sexta-feira, 16 de Abril, na revista na revista científica norte-americana 'JAMA Internal Medicine', mostra que o uso de duas máscaras faciais pode quase duplicar a eficácia da filtragem de partículas do SARS-CoV-2. Qual o principal motivo?

Não é tanto porque as camadas de tecido ou outro material aumentam, mas

antes porque uma só máscara pode conter algumas falhas que, neste caso, serão colmatadas com o uso de uma segunda, evitando que as partículas do vírus cheguem ao nariz e à boca.

Para surtir esse efeito é preciso que as máscaras estejam bem ajustadas à cara, alertam os investigadores. O formato da cara também influencia a eficácia.

“As máscaras cirúrgicas foram concebidas para conseguirem um potencial de filtragem muito bom com base no material de que são feitas, mas a forma como são colocadas nem sempre é a mais adequada”, explicou Emily Sickbert-Bennett, da Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, instituição responsável por este estudo.

O estudo foi realizado com a análise de máscaras individuais e uma combinação de máscaras através de uma câmara de exposição.

As conclusões mostram que as máscaras cirúrgicas conseguiram uma eficácia entre os 40 e os 60 por cento. Já as de tecido chegaram aos 40.

Quando uma máscara de tecido foi colocada sobre uma cirúrgica, a eficácia aumentava mais 20 por cento. Já quando era uma cirúrgica por cima de uma de tecido, a filtragem foi de 16 por cento superior.

Recorde-se que, em Fevereiro último, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que, na sequência da recomendação feita pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano, está a ser avaliada a utilização de duas máscaras em Portugal.