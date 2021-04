Madeira sem meios aéreos para busca e salvamento é o assunto que faz hoje machete do DIÁRIO. A Força Aérea retirou, por “motivos operacionais”, o helicóptero EH-101 Merlin, que estava sediado no Porto Santo desde 2006. Missões de resgate na Região estão “temporariamente” dependentes das bases dos Açores e do Montijo.

Outro dos destaques está relacionado com a cerca sanitária em Câmara de Lobos, que foi uma “fantochada”. Faz amanhã um ano que foram decretados 15 dias de clausura na freguesia de Câmara de Lobos, em nome do controlo sanitário. “Fomos achincalhados e maltratados”, diz o autarca Pedro Coelho.

Na edição impressa deste sábado, saiba ainda que o hotel de luxo Barceló Funchal Oldtown, um investimento de 25 milhões de euros, abre no Verão de 2022.

Sobre a política, fiquei a saber que a polémica do CDS chegou à justiça. O PS-M participa ao Ministério Público a transferência de dinheiro para as contas de dirigentes centristas.

Ainda sobre a política, o DIÁRIO dá conta uma aspiração de Nuno Batista, candidato do PSD à Câmara do Porto Santo: aumentar população activa. “Lisboa olha para nós como se fôssemos a ilha do Corvo”, diz.

