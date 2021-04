China com 14 casos em 24 horas, um de contágio local

A China detetou catorze casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo um de contágio local, na província de Yunnan, no sudoeste do país, anunciaram as autoridades de saúde chinesas.

Os restantes dez casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro em Xangai (leste), Guangzhou (sul), Tianjin (nordeste), Sichuan (oeste), Shaanxi (norte), Mongólia Interior (norte) e Zhejiang (leste).

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 309, incluindo quatro em estado grave.

Desde o início da pandemia da covid-19, o país registou 90.483 casos da doença e 4.636 mortos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.987.891 mortos no mundo, resultantes de mais de 139 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.937 pessoas dos 829.911 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China