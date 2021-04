8.ª edição da bolsa Rubina Barros já arrancou

A 8.ª Edição Bolsa 'Rubina Barros' foi lançada no último domingo, 4 de Abril, dia em que a Liga Portuguesa Contra o Cancro comemorou o 80.º aniversário.



Agora, os trabalhos a concurso deverão ser entregues em mão ou dirigidos até dia 17 de Setembro de 2021 (data do carimbo dos CTT) para a Sede do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro: Rua Elias Garcia, Ed. Elias Garcia I – Bl. II – 1.º A – 9050-023 Funchal.

A Bolsa de Investigação 'Rubina Barros', projecto do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), do qual o DIÁRIO é parceiro, decorre no âmbito da legislação em vigor aplicada ao Estatuto do Bolseiro Investigador.

Em 2021, a 8.ª edição da bolsa conta com os júris Maria Idalina Barros, familiar de Rubina Barros, Marla Vieira, psicóloga e coordenadora da psico-oncologia e da formação do NRM-LPCC, Isabel Silva Cotrim, enfermeira ligada à área de investigação na UMa, Hugo Gaspar, médico e director clínico do NRM-LPCC e António Trindade, mecenas da Bolsa Rubina Barros.

História da Bolsa Rubina Barros

A família de Rubina Barros, honrando a memória da lutadora incansável e a sua vontade expressa, entregou ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), uma soma considerável, resultante da solidariedade de muitos madeirenses que, em 2013, na sequência de um apelo lançado pelo DIÁRIO, tudo fizeram para salvar a estudante de Medicina que sofria de um linfoma, e que infelizmente, faleceu a 26 de Setembro de 2013.

Consciente da importância da investigação científica no âmbito do cancro e da necessidade que os jovens investigadores têm em termos de apoio financeiro, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com DIÁRIO, criou uma Bolsa para possibilitar o trabalho de investigação por parte de um jovem investigador com um projecto de investigação corretamente definido.

A Bolsa 'Rubina Barros' abrange investigadores de nacionalidade portuguesa, licenciados ou com o grau de mestre ou doutor, que apresentem um projecto de investigação em oncologia ou noutra área a especificar, a desenvolver no âmbito de uma equipa de investigação reconhecida pelo NRM – LPCC.

A Bolsa Rubina Barros já teve as seguintes edições:

- 1.ª Edição – lançamento em 2014 – trabalho de investigação desenvolvido em 2015 – Ganhou o Enderson Aquilino Martinho Rodriguez do Centro de Química da Madeira (CQM), com o tema "Establishment the volatile metabolic profile of urine and breast cancer tissue, as a powerfull strategy or early breast cancer diagnosis";

- 2.ª Edição – lançamento em 2015 – trabalho de investigação desenvolvido em 2016 – Ganhou a Cláudia Sofia Camacho do Centro de Química da Madeira (CQM), com o tema "Nanoscale prodrugs using platinated low-generation dendrimers –synthesis, in vitro/in vivo studies and synergetic effects";

- 3.ª Edição – lançamento em 2016 – trabalho de investigação desenvolvido em 2017 – Ganhou a Catarina Isabel Moreira Barbosa do Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto), com o tema "Avaliação e validação de um painel de biomarcadores de metilação em DNA livre circulante na deteção de recorrência de tumores primários (RTP) e de segundos tumores primários (STP)";

- 4.ª Edição – lançamento em 2017 – trabalho de investigação desenvolvido em 2018 –Ganhou a Joselin Maria Vieira de Aguiar do Centro de Química da Madeira (CQM), com o tema "evaluation of the effect of polyphenol-rich fruits and vegetables based diet on cancer-preventive activity";

- 5.ª edição - lançamento em 2018 – trabalho de investigação desenvolvido em 2019 – Ganhou a Sara Filipa Camacho Câmara do IPO de Lisboa, com o tema “Risco Familiar para Cancro de Mama na Região Autónoma da Madeira – Estudo de prevalência e análise do perfil genético associado ao Cancro Hereditário de Mama e Ovário”.

- 6.ª edição - lançamento em 2019 – trabalho de investigação para ser desenvolvido em 2020 – Ganhou o Ana Nilsa Fernandes de Abreu Freitas do Centro e Química da Madeira – Universidade da Madeira, com o tema “Development of Novel Dendrimer-Based Nanoparticles for Computed Tomography Imaging of Cancer Cells”;

- 7.ª edição - lançada a 4 de Abril de 2020 – trabalho de investigação para ser desenvolvido em 2021 – Ganhou a Cristina Viveiros Berenguer, do Centro e Química da Madeira – Universidade da Madeira, com o tema “Establishment of metabolomic patterns as innovative and integrated platforms towards the next generation of prostate cancer diagnosis”.