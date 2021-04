JSD Santa Cruz destaca importância dos jovens no sucesso dos projectos políticos municipais

Dando seguimento ao Ciclo Formativo 'Formar para Vencer', a Concelhia de Santa Cruz da JSD promoveu ontem, dia 8 de Abril, a conferência 'Políticas Municipais de Apoio à Juventude e Educação'.

O encontro contou com a participação de Pedro Coelho, José António Garcês e Pedro Santana Lopes, num painel ao qual se juntou Brício Araújo, na qualidade de presidente da Concelhia do PSD local.

Brício Araújo que, perante os exemplos de boas práticas elencados durante a conferência, pelos presidentes das Câmaras Municipais de Câmara de Lobos e de São Vicente, no que toca à juventude, lamentou que, em Santa Cruz, a realidade seja "verdadeiramente distinta".

“Falar dos jovens é falar do futuro, falar de emprego, habitação, ocupação profissional, realização e esperança e é isso que temos de recuperar em Santa Cruz, através de uma nova visão e de um projecto sério e envolvente, que traga novas oportunidades à juventude, fazendo-a ficar”, disse, a este propósito, o social-democrata.

A par dos exemplos daquilo que têm sido as políticas municipais concretizadas a favor dos mais jovens em São Vicente, o presidente do executivo evidenciou não só a quantidade de respostas, mas, também, a forma como essas respostas têm resultado na "fixação e realização da juventude" neste concelho.

Já Pedro Coelho, após ter igualmente evidenciado a sua estratégia para a juventude, mostrou-se preocupado com o facto dos mais jovens estarem "distantes da política", exigindo que a classe política inverta esta tendência e promova o maior envolvimento destes nas questões de cidadania, desde logo nas escolas. “Um concelho que não aposta nos jovens é um concelho sem futuro”, vincou.

Enquanto orador e prestando o seu contributo ao painel, Pedro Santana Lopes preferiu centrar a sua atenção no futuro e na forma como as autarquias terão de reagir aos novos desafios resultantes da pandemia, também na área da juventude, sublinhando que "os municípios deverão focar-se na investigação, estimular os interesses e as valências de cada concelho, criar bolsas de investigação e trabalhar novos projectos que suscitem a participação activa dos mais jovens".