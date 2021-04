A Câmara Municipal da Ribeira Brava arrancou em março com os trabalhos de requalificação do arruamento no Sítio do Pico Ferreiro, na freguesia da Tabua, revela a autarquia em comunicado.

Na passada segunda-feira, 29 de março, o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Nascimento, fez-se acompanhar pelos membros do seu executivo na visita às obras de requalificação naquela localidade.

A empreitada, com uma extensão de 215 metros, prevê a melhoria das acessibilidades quer aos terrenos agrícolas, de forma a facilitar aos agricultores na utilização de máquinas e equipamentos agrícolas, quer às habitações dos moradores daquela zona.

Os trabalhos em curso envolvem a movimentação de terras, adaptando o seu traçado ao terreno, a criação de muros de contenção, pavimentação e demais trabalhos para a criação das melhores condições para uma circulação em segurança.

Esta intervenção, orçada em cerca de 200 mil euros, é da inteira responsabilidade da Câmara Municipal da Ribeira Brava e imprescindível para solucionar as irregularidades existentes e corrigir falhas de mobilidade, permitindo a melhoria da circulação automóvel e a mobilidade dos peões.

O Município da Ribeira Brava continua, assim, a investir na melhoria das acessibilidades viárias do concelho, procurando responder às necessidades da população de uma forma integral.

"Trata-se de mais uma obra de proximidade com benefícios para a população local, sendo estas medidas importantes para a qualidade de vida dos munícipes, que gradualmente serão estendidas a outros pontos do município, dentro das possibilidades financeiras da autarquia", refere o comunicado da autarquia..