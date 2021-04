Susana Prada destaca papel da Polícia Florestal

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, esteve hoje no Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, onde decorreu a cerimónia de entrega de armas ao Corpo de Polícia Florestal. Na oportunidade, a governante destacou o papel das duas forças em prol da Região, sublinhado a importância deste acordo que exemplifica um modelo de economia circular.

Esta iniciativa decorreu no âmbito de um protocolo assinado entre as duas instituições onde as armas em excesso e em bom estado (resultantes de apreensões) são cedidas a título definitivo e gratuito ao Instituto Florestal e Conservação da Natureza.

No total, foram entregues sete armas (Classe D).

“Este protocolo é um exemplo de economia circular. Estas armas, em bom estado, em vez de serem destruídas revertem a favor da Polícia Florestal que desta forma vê reforçado o seu equipamento para exercer o seu trabalho. Este é um excelente exemplo de economia circular uma vez que reutilizamos recursos em vez de os eliminar". Susana Prada

O Corpo de Polícia Florestal é constituído por 70 elementos que asseguram um serviço permanente em todo o arquipélago.