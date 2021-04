Alunos de acordeão do Conservatório conquistam pódio de concurso internacional

Maria Inês Ornelas e Lucas Ismael Faria, alunos de acordeão do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, conquistaram o primeiro lugar no ‘Festival Internacional / Concurso de Acordeão e Ensembles de Acordeões - Ritmos Modernos’, promovido na cidade ucraniana Krivyi Rih, anunciou hoje a instituição.

Trata-se do segundo ano consecutivo, em que estes dois alunos de acordeão são premiados em três concursos internacionais.

Em 2020, obtiveram medalhas de bronze no ‘Australian Accordion Teachers Championships and International Festival’, organizado pela Associação de Professores de Acordeão da Austrália – AATA.

Já este ano, em Março, foram medalhados com prata no ‘BCA International and National Graded Anniversary Festival 2021’, organizado pela Escola Britânica de Acordeonistas – BCA.

Este mês, nos passados dias 2 e 3 de abril, Lucas Ismael e Maria Inês alcançaram o mais alto lugar do pódio no ‘Festival Internacional / Concurso de Acordeão e Ensembles de Acordeões - Ritmos Modernos’, obtendo o primeiro prémio com a pontuação de 23.1 e 23 pontos, respetivamente.

Nesta edição do concurso ucraniano de acordeão concorreram 343 candidatos, 269 como solistas e 74 em ensembles.

Estes talentosos acordeonistas, oriundos de todas as 24 regiões da Ucrânia, bem como da Bielorrússia, Polónia, Moldávia, Bósnia-Herzegovina, Lituânia, Portugal e Suécia, foram divididos em 10 categorias, 6 pertencentes às apresentações a solo e 4 para os ensembles.

Os madeirenses participaram na categoria III – para idades compreendidas entre os 13 e 15 anos –, sendo essa a categoria que apresentou a concurso o maior número de participantes – 103, no total.

Maria Inês Ornelas e Lucas Ismael Faria frequentam, actualmente, o 2º ano do Ensino Artístico Especializado do Conservatório, sendo que iniciaram o seu percurso artístico nos Cursos Livres em Artes desta instituição, há 6 anos. A direcção pedagógica e artística destas participações foi da responsabilidade do professor Slobodan Sarcevic.

Pode assistir às performances dos participantes na página Youtube da organização: