Paulo Fidalgo à beira do jogo 400 com as cores do Madeira SAD

Paulo Fidalgo, técnico principal do Madeira Andebol, e por hoje, também adjunto da selecção nacional masculina, quando entrar em campo para dirigir a sua equipa nos Açores frente ao Sporting da Horta, partida marcada para este Domingo, irá completar o jogo 400 à frente dos destinos do projecto madeirense. Paulo Fidalgo ingressou no Madeira Andebol SAD ainda como andebolista vindo do Francisco da Holanda. Mais tarde assume funções técnicas como adjunto num primeiro momento e depois como técnico principal. Ao longo da sua carreira Paulo Fidalgo ajudou o Madeira Andebol SAD a atingir momentos de grande relevância, o mais recente de todos a final da Taça Challenge, escrevendo uma página inédita no desporto e no andebol madeirense.