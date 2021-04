“A Madeira é, sem dúvida, o melhor exemplo nacional em matéria de despesas e investimentos referentes à gestão da pandemia COVID19 e estamos ao nível do melhor que se tem feito na Europa” afirmou, ontem, o deputado Paulo Neves, perante a Ministra da Coesão Territorial, numa intervenção em que o deputado eleito pelo PSD/M à Assembleia da República lembrou a execução orçamental do Governo Regional referente ao ano passado, onde “se demonstra que 10% do que foi gasto na Região esteve diretamente relacionado com a pandemia”.

Paulo Neves que, sublinhando esta percentagem e o facto de, nos Açores, a despesa ter sido de 4% e a nível nacional de 3%, reiterou que a Madeira foi, de longe, “o melhor exemplo”, exemplo esse que, no seu entender, devia ser reconhecido pelo Governo da República, que ainda vai a tempo de apoiar a Região, concretamente nesta fase de recuperação.

“É fundamental que o Governo da República olhe para o esforço extraordinário que a Madeira tem vindo a fazer na gestão da pandemia e apoie, através dos seus diferentes mecanismos, programas e planos, não só a continuidade da estratégia que tem vindo a ser seguida como, também, a imperativa recuperação económica que ora se impõe, a bem das nossas famílias e empresas” disse, na ocasião, o deputado, reiterando que “todos os programas ditos nacionais devem incluir, sempre, as empresas, as instituições e o próprio Governo Regional da Madeira, uma inclusão que, além de justa, é legitima e essencial para todos os madeirenses”.