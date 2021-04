PCP requer apuramento de responsabilidade perante o Parlamento a propósito da polémica à volta da Marca Madeira

O PCP veio hoje a público requerer "apuramentos de responsabilidade perante o Parlamento" Regional a propósito de "toda a polémica" à volta da apresentação pública da nova Marca Madeira, promovida pelo Governo Regional nesta semana.

A nova imagem da “Marca da Madeira” tem sido alvo de muita polémica. A leitura difícil e o investimento na campanha foram as questões mais críticas. Muito para além dos aspectos da legalidade da adjudicação da nova 'Marca Madeira' e dos valores do investimento realizado, estão colocados legítimos questionamentos sobre o bom uso de dinheiros públicos e sobre a necessária eficácia da aplicação de meios financeiros, que deverão estar sempre claramente subordinados ao superior interesse regional

"Mais do que uma discutível opção estética", e a par da componente comunicacional, os comunistas entendem que "importará apurar de que forma a opção sobre a nova 'Marca Madeira' corresponde a uma estratégia devidamente articulada, ou não, com os representantes do sector das actividades do turismo da Região Autónoma da Madeira".

Outra questão considerada relevante pelo PCP é a existência, ou não, "de formas de coordenação articulada entre a actual Marca Madeira, o seu logótipo e correspondente estratégia de comunicação"..

Uma vez que existem diversos outros logótipos 'da Madeira', importará considerar de que forma estarão, ou não, minimamente pensadas formas de coerência comunicacional e de eficácia de meios financeiros e dos meios operativos naquela que deveria ser a conjugada salvaguarda do desenvolvimento regional

Neste sentido, o PCP, através do seu deputado Ricardo Lume, decidiu requerer no Parlamento da Madeira a realização de uma Audição Parlamentar sobre a nova Marca Madeira, o uso de meios públicos e a defesa do desenvolvimento regional.