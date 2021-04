Nova Marca Madeira apresentada a 12 de Abril

A Associação de Promoção da Madeira lança, a 12 de Abril, a nova Marca Madeira, através das plataformas digitais 'Visit Madeira'.

"A Marca Madeira é muito mais do que uma identidade gráfica, mas sim a nossa identidade enquanto território e povo. Aquilo que nos diferencia e que nos torna únicos e especiais. Aquilo que somos e a forma como queremos ser vistos", refere em nota.

A apresentação contará com dois momentos distintos. Às 10 horas será a apresentação do processo de criação da marca Madeira e o seu propósito.

Já pelas 12 horas, será oficializado o lançamento da nova identidade e imagem da marca Madeira, com transmissão direta a partir da Praça do Povo, contando com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.