Portugal vence Noruega e confirma superioridade no apuramento para Euro de futsal

A seleção portuguesa de futsal, campeã em título, confirmou hoje a sua superioridade no grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2022, nos Países Baixos, ao vencer a Noruega, por 4-0, no Seixal.

Já apurado na ronda anterior, Portugal confirmou hoje o triunfo isolado no grupo, com nova vitória na sexta e última jornada da fase de apuramento, num encontro em que já vencia ao intervalo por 3-0, com golos de João Matos (um minuto) e de Fábio Cecílio (nove e 15). Silvestre Ferreira, aos 23 minutos, fechou a contagem.

A formação das 'quinas' vai marcar presença pela 10.ª vez, nona consecutiva, na fase final de um campeonato da Europa, ao qual chega como detentora do título, depois da vitória de 2018 (3-2 após prolongamento à Espanha, na final da Eslovénia).

Os comandados de Jorge Braz terminaram o grupo na frente, com 14 pontos, contra 11 da Polónia, segunda, e oito da República Checa, terceira. A Noruega ficou na última posição da 'poule', sem qualquer ponto.

A fase final do 12.º Europeu de futsal realiza-se nos Países Baixos, entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022.