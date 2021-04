Veja as fotos do incêndio que consumiu um anexo no Funchal esta madrugada

As fotografias ilustram o combate às chamas, esta madrugada, no anexo de uma casa localizada na Rua Dr. Pestana Júnior, junto à Ribeira de João Gomes, no Funchal.

Tal como o DIÁRIO noticiou, no local estiveram mais de 20 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Sapadores do Funchal.