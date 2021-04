Derrames de óleo motivam intervenção dos Bombeiros no Funchal

Dois derrames de combustível - um na Estrada Doutor João Abel Freitas e outro no Caminho do Palheiro - deram que fazer, esta manhã, aos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Segundo pudemos apurar junto da corporação, os bombeiros estiveram no terreno, durante aproximadamente uma hora (entre as 08h15 e as 09h05) a espalhar farelo para limpar o asfalto.

A intervenção evitou assim males maiores para quem passasse, sendo uma ocorrência comum em dias de chuva, como a que se fez sentir esta manhã no Funchal.