O treinador Manuel Machado quer "recuperar os índices de confiança" do Nacional, com uma vitória na deslocação ao terreno do Santa Clara, no domingo, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Nacional vem de um ciclo de sete derrotas consecutivas, a pior sequência da formação madeirense no principal escalão, mas Manuel Machado tem esperança em inverter essa sequência negativa, ainda que sem alterar profundamente a equipa, apenas procedendo a reajustamentos.

"Quando cheguei tinha menos de um terço do campeonato para jogar, por isso, não podia fazer nenhum processo que revolucionasse os meses de trabalho que estão para trás, apenas fazer ajustamentos, deixando cair algumas coisas e tentar acrescentar algumas outras, que não resultou no último jogo", assinalou.

Para este jogo, Manuel Machado ajustará "algumas peças" e procederá a "algumas alterações daquilo que é a ideia de jogo base", numa "semana de trabalho que correu bem".

O técnico tem como objetivo "quebrar esse ciclo negativo", mostrando "muita confiança, porque nada é eterno", sublinhando que "a vitamina para recuperar os índices de confiança é o golo e a vitória e é isso que muda tudo".

Manuel Machado confidenciou que trabalha "sobre a magia e o imponderável do futebol, pois duas ou três vitórias tudo alteram", esperando que no jogo com o Santa Clara a sua equipa "tenha uma tarde boa, com competência e uma pontinha de sorte, para quebrar este ciclo", pois "uma equipa que tenha os índices de confiança em cima, mesmo com problemas, disfarça muita coisa".

O treinador defendeu que a 'receita' para este jogo, passa "por ir para o campo com confiança e capacidade para lutar".

Manuel Machado analisou o Santa Clara como uma formação "muito bem estruturada, com boas dinâmicas, que está confortável em termos classificativos e com jogadores qualificados", não acreditando num relaxamento da equipa de Daniel Ramos, reforçando que "não será um jogo fácil, por todos os motivos".

O Nacional, 18.º e último classificado, com 21 pontos, desloca-se domingo ao Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, onde, a partir das 14:30, defrontará o Santa Clara, sétimo, com 32, em partida relativa à 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Gustavo Correia da AF do Porto.