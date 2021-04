Profissionais do turismo nos próximos prioritários para a vacinação

Os profissionais ligados ao sector do Turismo, em particular aqueles que contacta m directamente com os turistas, deverão ser vacinados em breve. O presidente do Governo Regional adiantou hoje que estes profissionais vão fazer parte dos cidadãos com prioridade na próxima fase da vacinação contra a Covid-19, por entender que é “um segmento fundamental” tendo em conta a reabertura do turismo.

“É fundamental [vacinar] esta população que vai ficar exposta a um contacto externo à Região”, justificou, tendo também em conta que a Região vai criar ‘corredor verde’ aos desembarcados no aeroporto que cheguem já vacinados. Evitam assim a testagem à chegada, mas mesmo vacinados não significa que não possam estar infectados. “Podem ser um fulcro de transmissão”, admitiu Miguel Albuquerque, reforçando assim a importância de garantir maior protecção aos profissionais de turismo, em particular aos que trabalham em contacto directo com os turistas.