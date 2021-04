Associação Sem Limites defende inclusão de pessoas com deficiência nos grupos prioritários de vacinação

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites, em parceria com a Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira, vieram, esta quinta-feira (8 de Abril), a público defender a inclusão das pessoas com necessidades especiais nos grupos prioritários de vacinação contra a covid-19.

O comunicado remetido às redacções chama a atenção para o facto de as pessoas com deficiência serem "vulneráveis, com doenças associadas", e, por conseguinte "correm riscos acrescidos devido à falta de mobilidade e colocação da máscara e utilização de álcool gel".

"Achamos que deveriam ser incluídos como prioritários para receber a vacina, independentemente da idade e deficiência".

A mesmo nota refere ainda que seria também "uma mais-valia para os técnicos que os apoiam e acompanham", pois teriam "mais segurança na prestação de cuidados e auxilio".