Queda de pedras junto a obra aumenta preocupação dos moradores

Depois das denúncias sobre as poeiras provocadas pelos trabalhos na escarpa, moradores do edifício Uptown 13, no Funchal, alertam agora para a queda de pedras que, segundo relatam, já terá ultrapassado as barreiras de protecção e atingido um automóvel.

A situação relacionada com os trabalhos na escarpa junto ao edifício de habitação em construção no Funchal, está a suscitar novas preocupações entre os moradores. Depois de terem sido denunciados os impactos provocados pela elevada quantidade de poeiras e terras projectadas durante a intervenção, surge agora o relato de queda de pedras para a zona utilizada por veículos e peões.

A denúncia é feita por uma moradora do edifício, na sequência da notícia publicada ontem pelo DIÁRIO sobre as preocupações manifestadas relativamente aos trabalhos. Os vereadores independentes Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas tinham entretanto exigido medidas urgentes para reduzir a dispersão de poeiras e terras, referindo que a situação estaria a afectar a qualidade de vida dos residentes.

Vereadores exigem medidas para travar poeiras de trabalhos em escarpa Os vereadores independentes Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas exigem a adopção de medidas urgentes para reduzir a dispersão de poeiras e terras provenientes dos trabalhos de manutenção que estão a decorrer numa escarpa junto a um edifício habitacional.

Segundo o novo testemunho, que nos chegou esta manhã, a questão da poeira, que inicialmente constituía a principal preocupação dos moradores, passou a ser acompanhada por uma preocupação relacionada com a segurança física de quem vive e circula junto ao edifício.

"Além da poeira causada pela obra que foi a nossa primeira preocupação, a queda de pedras que tem ocorrido nos últimos dias está a pôr em causa a nossa segurança", relata a moradora.

De acordo com o testemunho, em várias ocasiões as pedras terão ultrapassado a barreira colocada pela Tecnovia, empresa responsável pelos trabalhos.

Uma das pedras terá mesmo atingido um automóvel que se encontrava estacionado nos lugares existentes junto à entrada do prédio, imediatamente ao lado da casa do lixo, numa zona onde, segundo a moradora, circulam regularmente carros e pessoas.