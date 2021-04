UMa quer assumir maior destaque nas escolhas dos futuros universitários madeirenses

É um dos objectivos definidos por Sílvio Fernandes, o novo Reitor da Universidade da Madeira (UMa) na tomada de posse, que decorreu esta quarta-feira no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas. A academia madeirense pretende assumir ainda maior destaque nas escolhas dos futuros universitários madeirense.

“Temos estado nos últimos anos a fazer valer a opinião de que os candidatos a estudantes do ensino superior devem escolher a UMa para realizarem os seus estudos”, sublinhou Sílvio Fernandes, lembrando, igualmente, que existem outras possibilidades para usufruir de diferentes experiências, sem que a primeira opção passe por ingressar numa universidade do continente: “Podem sair directamente daqui para a Europa, no âmbito, por exemplo, no Programa Erasmus+”.

A UMa, acrescentou Sílvio Fernandes, “tem uma percentagem de atractividade de cerca de 40% relativamente aos estudantes madeirenses que se candidatam ao ensino superior”. Os tempos actuais, no entanto, podem estar a alterar uma tendência: “A experiência recente, decorrente da pandemia de covid-19, pode estar a reequacionar o problema. O futuro próximo mostrará se, neste aspecto, está ou não a verificar-se uma alteração significativa”.