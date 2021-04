Bronca na fiscalização do futuro hospital

A fiscalização do futuro hospital está a dar bronca. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que a empresa que ficou em segundo lugar no concurso para os serviços de coordenação da empreitada pública fala em falta de transparência e de sã concorrência e admite recorrer à justiça.

Outros temas em destaque

Nova humilhação

Nacional sofre nos Açores a 8.ª derrota consecutiva na I Liga e a segunda goleada (5-1) nos dois jogos sob o comando técnico de Manuel Machado, complicando ainda mais as contas da manutenção. Também no mundo desportivo, conheça a história de Ricardinho, jogador do Portosantense que perdeu a oportunidade de jogar no Chipre devido à pandemia.

Nacional goleado nos Açores pelo Santa Clara O CD Nacional somou esta tarde a sua segunda derrota, da ‘era’ Manuel Machado, desta feita nos Açores diante do Santa Clara, por 5-1.

Calado recupera dois ex-vereadores e coloca Pedra como ‘vice’

Lista da candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’ é formada por “gente capaz”.

Receio abafa a saudade

Apenas 74 pessoas visitaram os familiares nos lares da Região, desde a reabertura, há duas semanas. Há críticas à burocracia e à organização.

8.700 alunos regressam hoje à escola

Retoma das aulas presenciais também para 2.800 professores do 3.º ciclo. Há quem defenda adiamento até que estejam todos testados. Autarca de Machico, concelho em ‘risco muito elevado’, remete responsabilidade para o Governo.

