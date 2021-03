Bolsas Santander Futuro 2021 à espera dos universitários

As candidaturas para as mais de 360 Bolsas Santander Futuro 2021, que se destinam a apoiar estudantes universitários com recursos económicos limitados, já podem ser realizadas até 18 de Abril, anunciou ontem o banco Santander.

Estes estudantes estão inscritos numa das 50 instituições de ensino superior beneficiárias de mecenato do banco Santander e aderentes ao programa, explica o Santander em comunicado.

As bolsas, num valor que pode ascender a 1.000 euros, têm como objectivo contribuir para uma estabilidade financeira potenciadora de um melhor desempenho escolar dos beneficiários.