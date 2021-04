Madeirenses lideram desconfiança na saúde

Numa região onde o número de médicos por mil habitantes é inferior à média nacional e quase 30% não tem médico de família, apenas 45% considera ‘estar de boa saúde’, a percentagem mais baixa do país, segundo o inquérito do INE.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

Quanto a foto da capa de hoje do DIÁRIO é dedicada aos 38 cetáceos deram à costa nos últimos cinco anos. Apenas dois animais conseguiram sobreviver aos arrojamentos no arquipélago da Madeira.

Já a nossa rubrica ‘entrevista’ é hoje destinada Ana Margarida Vigário, directora do Ciclo Básico em Medicina da Universidade da Madeira, que fala dos desafios da insularidade no Dia Mundial da Saúde que é hoje comemorado. Para a directora o curso na Região, tem ajudado a fixar médicos.

Destaque ainda no nosso matutino para os cães pisteiros que irão detectar Covid-19. Dois canídeos estão a ser treinados para ensaio-piloto no aeroporto da Madeira.

Ainda sobre a pandemia da Covid-19, referência para três casos positivos e dois inconclusivos registados na Escola Jaime Moniz. Quanto ao alívio das restrições na Região este apenas será decidido no final do mês, garante o presidente do Governo.

Na página dos ‘Casos do dia’ referência para um assalto a um restaurante na Estrada Monumental.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt para saber o que se passa na região, no país e no mundo.

Não esqueça ainda de 'folhear' o nosso vespertino on-line, Mais DIÁRIO, que chega depois das 17 horas, todos os dias da semana.