Sócrates, vício da raspadinha e pandemia em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- "Reembolso do IRS a partir de amanhã: 4 milhões de euros no primeiro dia"

- "Supremo recusa perdoar corrupção: Prazos decidem futuro de Sócrates"

- "Ivo rejeita 'lavagem' do negócio dos imóveis"

- "Juízes querem punir ocultação de riqueza dos políticos"

- "'Sinto-me culpada pela morte da Valentina', ama inconsolável contou à madrasta que trocava bilhetes de cariz sexual"

- "Tragédia do Meco em tribunal: Sobrevivente enfrenta pais das vítimas"

- "Liga dos Campeões: FC Porto: 'Ansiedade pode ser prejudicial', tudo ou nada em Sevilha"

- "Árbitros na mira: Leão sente-se empurrado para baixo"

- "Geraldes arquivado: Cashball segue para julgamento"

- "Vendas a retalho caem a pique"

- "Todos os anos: 80 mil animais em testes científicos"

- "Lábios e olhos: Cresce número de cirurgias plásticas"

- "Autárquicas: Independentes fazem ultimato"

Público:

- "Sócrates beneficiou das mesmas leis que ilibaram Isaltino de corrupção"

- "Presidente da ADSE sobre aumentos: 'Não podemos gastar até ao último tostão'"

- "Reforma na Defesa: Ministro cede e aceita 'despachar' com chefias"

- "Mais de 30 mil: Assistentes sociais vão ser vacinados com os professores"

- "Educação: Bolsas no ensino superior já chegam a quase 75 mil alunos"

- "Contas públicas: Agência para a Energia apanhada pelas cativações"

- "Opinião: 'O acórdão do TC que afundou a Operação Marquês'", João Miguel Tavares"

- "Mudança do MP: Caiu crime de homicídio no caso do SEF no aeroporto"

- "Obituário: Soares Martinez, o 'terror' da faculdade de Direito de Lisboa"

- "Alemanha: Divisão nos conservadores sobre candidatura ao lugar de Merkel"

- "Arquitetura: Uma conversa entre gerações para pensar a forma como habitamos"

Jornal de Notícias:

- "Há cada vez mais viciados da raspadinha nos centros de apoio a toxicodependentes"

- "Travão à segunda dose da AstraZeneca"

- "Sérgio Conceição: 'Ir com muita cede ao pote pode ser prejudicial'"

- "Liga: Páscoa indigesta dos leões reabre luta no campeonato"

- "Corrupção: Rio critica Justiça e pede reforma"

- "Caso Ihor: MP desiste de condenar inspetores por homicídio"

- "Internet: Operadoras obrigadas a oferecer tarifa social"

- "Gaia: Trânsito complica-se com obras do Metro"

- "Têxtil: Fábrica fecha e atira 100 para o desemprego"

Diário de Notícias:

- "Crimes: Redes cooperam, ganharam fluidez. É quase franchising"

- "Campo de Ourique: A nova vida do quarteirão inglês como condomínio privado"

- "Operação Marquês: Rio fala em 'regime doente' e pede reforma da justiça"

- "Putin vs Zelenski: Jogos de guerra inflamam frentes do leste da Ucrânia"

- "Pandemia: Políticos e Infarmed voltam hoje a reunir-se e já há especialistas a aconselhar que se adie a próxima fase de abertura"

- "Morte de Ihor: Certezas da acusação, dúvidas da defesa e uma investigação 'atamancada'"

- "Comunicações: Nova lei cria serviço universal de internet pago por privados ou financiado pelo Estado. E prevê tarifa social"

Inevitável:

- "O sal milagroso"

- "Covid-19: Quase metade dos novos casos abaixo dos 40 anos"

- "Entrevista a Paulo Moura, jornalista e escritor: 'Um cirurgião pode matar uma pessoa, o jornalista pode matar mais'"

- "Restauração: Dois em cada três não consegue pagar metade das despesas"

- "Operação Marquês: Rui Rio diz que o regime está 'muito doente'"

- "Morreu Pedro Soares Martinez, professor e ministro de Salazar"

- "Raspadinha: Apostas caíram em 2020 para valor mais baixo desde 2017"

- "Parlamento: BE propõe antecipação do próximo ano letivo"

- "Serviço jesuíta aos refugiados quer mudar lei 'hipócrita' e 'incoerente'"

Record:

- "Benfica acredita: Tropeções do líder fazem encarnados sonhar com o título"

- "Chelsea-FC Porto: 'Prontos para ir à luta e dar luta', Sérgio Conceição avisa que dragões não podem ir com muita sede ao pote"

- "Sporting: Sem alarmes em Alcochete: Equipa treinou ontem e rotinas mantiveram-se"

- "Árbitro relata insultos de Amorim e Hugo Viana"

- "Futsal: Noruega-Portugal (1-7): Goleada garante europeu"

- "Liga: Altice quer reduzir contratos de TV: Bwin dá nome à Liga, Betano vai para tribunal"

O Jogo:

- "Chelsea-FC Porto: Prontos para a luta: Sérgio Oliveira e Taremi devem voltar ao onze"

- "Andebol: Cashball: Três acusados de corrupção"

- "Sporting: Insultos tramam Amorim"

- "Benfica: Segunda volta entre a elite"

- "Inglaterra: Pedro Neto falha o Euro"

- "Futsal: Goleada vale apuramento"

A Bola:

- "No Naming abre guerra: Duas casas de apostas lutaram até final pelo nome da Liga: Contrato milionário (o melhor de sempre) está fechado"

- "Chelsea-FC Porto: Dragão com mais fogo"

- "Águia ataca os 100 golos"

- "Sporting: Tranquilos por Palhinha e Amorim"

- "Futsal: Portugal garante lugar no Euro"