CMF e Movimento Madeira Autonomia lançam exposição on-line

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo responsável do MMA – Associação Movimento Madeira Autonomia, Eduardo Freitas, apresentaram, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o repositório fotográfico on-line sobre a cidade e a Região desde o século XVIII.

O projecto desenvolvido no âmbito de um protocolo entre a CMF e a MMA esta disponível em https://madeiraphotostory.pt.

Miguel Silva Gouveia começou por cumprimentar “todos aqueles que contribuíram para o sucesso deste projecto”, salientando, de seguida, que esta iniciativa foi desde a primeira hora acarinhada pela CMF".

“Este foi um projecto que imediatamente identificamos o valor intrínseco cultural, que traz à nossa identidade actual toda uma bagagem histórica daqueles que passaram pela Região, que trouxeram muito do mundo à Madeira, mas que também levaram a Madeira ao mundo”, acrescentou.

O projecto estava inicialmente previsto para culminar numa exposição presencial. No entanto, devido a todas as condicionantes da pandemia a mesma acabou por não se realizar, “com uma grande capacidade de adaptação e com criatividade, conseguimos transformar este trabalho numa exposição online, mantendo todo o seu valor disponível à população madeirense, a todos aqueles que nos visitam, e aos demais interessados".

“A autonomia é mais do que sentidos de alma, é uma forma de estar, uma forma de ser do madeirense. Nós somos intrinsecamente autonomistas praticantes muito por força das circunstâncias a que fomos obrigados. O espírito autonómico vem de longe, mas, acima de tudo, não podemos deixá-lo esboroar em dialéticas politicas que o utilizam como armas de arremesso. A autonomia deve ser praticada, devemos utilizar os instrumentos autonómicos e colocá-los ao serviço das nossas populações", sustentou.

O Presidente conclui que “do ponto de vista da candidatura a Capital Europeia da Cultura, este projecto vem qualificar a oferta cultural da cidade, registando e oferecendo uma visão histórica daquilo que já vivemos, e que nos deixa também alguma confiança de que iremos conseguir ultrapassar as adversidades que o mundo reserva ao Funchal e à Madeira".

"Temos esse legado histórico e com certeza iremos projetá-lo para o futuro", concluiu.