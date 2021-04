'Contact Center' da CMF passa a funcionar todos os dias

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) passou a ter, desde a semana passada, um horário alargado para o seu Contact Center, que funciona agora de segunda-feira a domingo, das 8 às 22 horas.

"Para entrar em contacto com este serviço, os munícipes podem contactar o seguinte número: 291 211 000, todos os dias da semana", informa a autarquia em comunicado de imprensa.

"Esta é mais uma das estratégias de Modernização Administrativa que tem vindo a ser implementada pelo actual executivo, ao longo dos últimos anos", sublinha a mesma nota, recordando que há menos de um mês, a edilidade lançou os seus Serviços Online, através da seguinte plataforma:

O objectivo do Contact Center é "responder de forma mais célere e eficaz às solicitações dos cidadãos, facilitando significativamente o acesso às informações e aos serviços requeridos". Uma solução tecnológica que representa um investimento municipal na ordem dos 41 mil euros.

"O Contact Center consiste na criação de um único email e número de atendimento telefónico geral, através dos quais é feita a triagem de contactos, quer ao nível do correio eletrónico, quer das chamadas, direcionando-os para os serviços mais adequados", clarifica a autarquia em comunicado.

Inclui ainda a criação de um Balcão Virtual, "através da implementação de um novo e mais abrangente backoffice, que fornece suporte em três frentes: na gestão de ocorrências e solicitações dos munícipes, na comunicação e gestão da disponibilidade dos serviços municipais e na gestão operacional e financeira".

De acordo com a mesma fonte, o Contact Center da Autarquia registou 120 mil contactos telefónicos efectivos, com 97% de taxa de sucesso ao nível das respostas. No 'Funchal Alerta', por sua vez, foram registadas cerca de 26 mil ocorrências.