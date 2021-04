Madeira foi a região com maior quebra nas dormidas em Fevereiro

Tal como era expectável e já noticiado no início do mês, Fevereiro de 2021 confirma as estimativas negativas em consequência de um ano pandémico no turismo, sendo que no segundo mês deste ano apenas um total de 57 mil dormidas foram registadas no alojamento turístico, traduzindo uma descida de 90,3% em comparação com o mês homólogo.

Os dados são ligeiramente minimizados pelo alojamento local com menos de 10 camas, que não são contabilizados pelo INE, mas que a Direcção Regional de Estatística faz por incluir. Assim, as dormidas do alojamento turístico apresentaram um decréscimo de 92,6% relativamente a Fevereiro de 2020 se excluirmos esse alojamento local, o que comparando com os dados das outras regiões que registaram também decréscimos expressivos das dormidas, todas superiores a -75%, podemos concluir que o Alentejo (-75,9%), a RA Açores (-78,1%), o Norte (-83,8%), o Centro (-83,5%), a AM Lisboa (-88,5%), o Algarve (-91,9%).

"As estimativas referentes a Fevereiro de 2021 revelam que 33,1% dos estabelecimentos do alojamento turístico da RAM registaram movimento de hóspedes (40,7% da capacidade do alojamento turístico total) neste mês", revelando o outro lado dramático destes números.

"Analisando por segmento, verifica-se que o turismo no espaço rural foi o que apresentou a maior percentagem de estabelecimentos do seu segmento com movimento de hóspedes (51,6%), seguido da hotelaria com 42,6% e do alojamento local com 31,8%", acrescenta a DREM.

Por fim, nota para os proveitos totais e os de aposento que "recuaram numa proporção semelhante à das dormidas (-92,5% e -93,5%, respectivamente)", frisa.

"No país, as dormidas apresentaram uma quebra de 87,7% enquanto os proveitos totais e de aposento observaram, pela mesma ordem, variações negativas de 90,5% e 89,7%", nota a autoridade estatística regional, revelando que a Madeira continua a apresentar registos abaixo das nacionais.