48.501 já foram vacinados contra a covid-19 na Madeira

O último boletim informativo relativo à vacinação contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira, divulgado esta segunda-feira, dá conta de que, até ao dia 04 de Abril, foram administradas 48. 501 vacinas na RAM.

"As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à região", pode ler-se no boletim.

Do número total de vacinas administradas (48. 501), 31.630 correspondem a administração da primeira dose e 16.871 foram segundas doses da vacina.

De acordo com a mesma fonte, ao longo desta semana, foi dada continuidade à vacinação das pessoas com mais de 80 anos, em todos os concelhos.

Assim, até ao dia 04 de Abril, 88% das pessoas residentes na Região, com mais de 80 anos, receberam a primeira dose da vacina, e 60% destas têm a vacinação completa. Ou seja, 6.683 pessoas.

