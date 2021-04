Como reconhecer e prevenir uma praga de ratos?

Os ratos estão a aventurar-se cada vez mais, saindo dos seus esconderijos para procurar comida. Com o confinamento a prolongar-se, os ratos viram os seus padrões alimentares alterados. Os restaurantes fechados originaram uma busca desesperada de roedores por comida e já se verifica oscilação de comportamentos em algumas zonas, mais conhecida como praga! Confira mais AQUI.

Existem alguns sinais facilmente identificáveis para reconhecer uma praga de ratos, assim como, alguns hábitos que pode alterar para prevenir que esta praga escolha a sua casa para se instalar.

# FEZES E URINA – É verdade. As fezes e a urina de rato são facilmente identificáveis. As fezes assemelham-se a grãos de arroz pretos. A urina é também muito característica, deixando um odor mofento e ácido nas divisões onde se encontrar.

# PADRÕES ALIMENTARES E DE TRÁFEGO – Os ratos seguem as suas rotas preferidas de deslocação, o que faz com que consiga identificá-las com facilidade. Os ratos vão deixar manchas escuras e sujas por onde passarem. Têm também dentes poderosos e vão deixar marcas em embalagens, sacos de ração, sacos de lixo, etc. Podem abrir o seu caminho através de praticamente qualquer coisa para obter a comida e água, o que pode resultar em contaminação.

# RUÍDOS – Os ratos guincham, rapam, fazem barulho a movimentar-se. Se tiver uma praga em sua casa, vai ouvir estes barulhos. Garantimos que não vai querer ouvi-los durante muito tempo!

# MATERIAL DE NIDIFICAÇÃO – O alimento fácil é, claramente, um ponto decisivo para procurar um lugar e fazer ninho. Os ratos têm um ciclo biológico muito rápido. Assim que a fêmea dá à luz, está pronta para emprenhar novamente. Os ratos reproduzem-se até 10 vezes por ano, com uma média de 6 a 8 ratinhos por ninhada! Os ratos procuram lugares aconchegantes, como as áreas quentes atrás dos frigoríficos ou fogões, armários e despensas. Recolhem papel, tecido, algodão, pedaços de embalagens de comida, entre outros materiais para fazerem os seus ninhos.

Basicamente, se desconfiar que tem uma praga de ratos em casa, vai conseguir identificá-la em pouco tempo, uma vez que os ratos sãos animais que deixam o seu próprio “rasto”. Há também alguns hábitos essenciais que pode alterar ou manter, de modo a prevenir a escolha de roedores pela sua casa. Aqui enumeramos alguns. Confira:

- Não acumule objetos sem utilidade, pois providenciará o abrigo perfeito;

- Conserte fugas de água em canos e faça manutenção de caleiras e reservatórios. A humidade é um dos principais atrativos para as pragas;

- Impermeabilize a sua casa, tapando possíveis entradas como portas ou janelas;

- Efetue a limpeza da sua casa com regularidade. As pragas urbanas adoram loiça suja nas pias, migalhas pelo chão, restos de comida na bancada, sacos de lixo abertos e alimentos a descoberto, como fruta. Não facilite!

- Jardins selvagens. A falta de consistência nos cuidados com as plantas e com os jardins pode trazer-lhe problemas com pragas, uma vez que procuram sítios para se esconder. Não acumule lixo no exterior da sua casa. Livre-se de materiais de construção, lixo, galhos, troncos e pedras.

Não é assim tão difícil. Resumimos tudo em 4 pontos fulcrais:

- Evite o Acesso

- Não dê Abrigo

- Corte o Alimento

- Dificulte o acesso à Água

Lembramos que os ratos são espertos, hábeis e têm grande potencial para transmitirem doenças a pessoas e a animais, pelo que devem ser considerados perigosos. São portadores de várias doenças perigosas, que colocam em risco a saúde pública. Uma praga de ratos não deve ser encarada com ânimo leve e deve ser controlada imediatamente!

Ter roedores na sua casa é um assunto sério e poderá rapidamente transformar-se numa situação mais complicada.

Sabia que existem pelo menos 3 tipos de ratos urbanos na RAM e que os morganhos não são os filhotes dos ratos, mas sim uma espécie de ratos?

Consulte o nosso Guia de Pragas para conhecer as espécies de ratos, aspetos e hábitos.

Se suspeitar de uma infestação de ratos na sua casa, consulte os especialistas e profissionais habilitados que podem ajudar.

A Extermínio – Higiene Controle, Lda. é uma entidade certificada e especialista em controlo de pragas, identificando a origem e solucionando o problema.

Oferecemos tratamentos personalizados para todo o tipo de pragas, desenvolvendo ações preventivas recorrendo a metodologias adequadas para o controlo pragas com o mínimo impacto em termos de saúde pública e no ambiente.

Fazemos a sua avaliação gratuitamente.

291 930 500

Visite o nosso site.

extermí[email protected]