Zona balnear da Madalena concluída antes do início da época de praia

A requalificação da zona balnear da Madalena do Mar que arrancou no dia de hoje e que representa um investimento que ascende os 374 mil euros à Sociedade de Desenvolvimento Ponta do Oeste (SPDO), estará concluída “antes do início da época balnear” e o pontão não vai ser demolido como era desejo de um grupo de populares da localidade que chegaram a manifestar o desagrado pela degradação do equipamento.

Pedro Fino, secretário regional do Equipamento e Infraestruturas, que se fez acompanhar da presidente do conselho de administração da SPDO e de um considerável número de técnicos ligados à obra, não dispensou a presença de Gualberto Fernandes, deputado eleito pelo PSD-M e candidato à Câmara Municipal da Ponta do Sol, explicou que os blocos de betão serão reforçados e os elementos metálicos substituídos.

Garantiu ainda que a empreitada foi uma promessa do Governo do Regional aquando da conclusão e regularização da ribeira da localidade pelo que, sublinhou, “estamos a honrar esse compromisso”, destacou.

Este investimento do Governo Regional inclui a reabilitação paisagística e de infra-estruturas da promenade, de acesso ao mar e do parqueamento automóvel, no espaço envolvente à Ribeira da Madalena do Mar.