Quatro praias a cargo da CMF recebem Bandeira Azul em 2021

O Complexo Balnear do Lido, a Praia Formosa, a Ponta Gorda e o Complexo Balnear da Barreirinha vão ser galardoados, em 2021, com a Bandeira Azul. Estas 4 praias que estão sob a tutela da Câmara Municipal do Funchal juntam-se assim ao Clube Naval do Funchal, no mesmo concelho.

De acordo com a CMF, a Bandeira Azul é um símbolo de qualidade atribuído anualmente a zonas que cumpram uma série de critérios, como qualidade da água, segurança, serviços, equipamentos e informação. "É, desta forma, reconhecido e certificado mais uma vez o trabalho e investimento realizados pela Câmara Municipal do Funchal e pela Frente MarFunchal na qualidade do acesso e usufruto balnear no concelho", considera a autarquia liderada por Miguel Silva Gouveia.

Numa nota enviada à imprensa, a CMF recorda que está a a realizar obras de beneficiação nos complexos balneares, num investimento de 40 mil euros a decorrer entre os meses de Março e Abril. O intuito é o de assegurar "todas as condições de conforto e segurança para que os funchalenses, os demais residentes, e todos aqueles que visitam o Funchal possam usufruir em pleno destes espaços".

"Destas intervenções destacam-se: obras de manutenção de piscinas e solários; execução de novas pinturas ao nível de interiores e exteriores; colocação de prumos para reforçar a segurança em diversas zonas de circulação; trabalhos nas rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida; e a regularização do calhau e da recolocação do passadiço que liga o túnel da Doca do Cavacas à Praia Formosa", refere a mesma nota.