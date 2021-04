CDU quer impedir que Praia Formosa seja "só para alguns"

A CDU realizou hoje, dia 9 de Abril, uma iniciativa política onde manifestou a sua preocupação com "a cedência, por parte da Câmara Municipal do Funchal (CMF), aos interesses e lobys económicos que colocam em causa a Praia Formosa, enquanto espaço público e de acesso gratuito à população da Região Autónoma da Madeira".

Os vorazes apetites económicos e imobiliários que têm tentado os vários executivos, desde o PSD ao PS, levaram ao abandono inaceitável desta área e a cedências a futuros interesses económicos privados, prejudicando todos os utilizadores da Praia Formosa

Herlanda Amado lembrou que "durante anos", o seu partido tem vindo a intervir junto da autarquia funchalense no sentido de preservar este espaço.

Ao longo dos últimos anos, muitas têm sido as denúncias feitas pela CDU sobre as irresponsabilidades perpetuadas e repartidas entre o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal, sobre a degradação da maior praia de acesso livre no Funchal, transformada numa sucata e lixeira. Esta situação é não só irresponsável, mas recriminável a todos os níveis

A deputada da CDU recorda, por exemplo, que em Abril de 2018, na sessão da Assembleia Municipal do Funchal foi aprovada uma Proposta de Resolução da CDU, onde foi deliberado que a CMF deveria desenvolver todos os mecanismos e instrumentos (quer de ordenamento do território, quer financeiros, entre outros) no sentido de criar as condições para a requalificação da Praia Formosa aos mais diversos níveis, dando cumprimento ao consagrado em sede de Plano Director Municipal.

"As potencialidades desta frente mar de excelência não têm sido aproveitadas e é urgente a salvaguarda deste património público, protegendo-o da especulação imobiliária, situação que já aconteceu em outras zonas da nossa Região com a destruição do litoral e a venda da orla costeira a pataco a interesses privados", defendeu a comunista.

A CDU comprometeu-se ainda a dar voz às legitimas reivindicações de defesa e preservação de uma Praia Formosa.

"Não podemos deixar que a Praia Formosa se transforme numa praia só para alguns", rematou.