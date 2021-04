Estoril Praia conquista terceira edição da Liga Revelação

O Estoril Praia conquistou hoje a terceira edição da Liga Revelação de futebol, ao vencer 2-0 o Leixões, em jogo da 10.ª e última jornada da fase de Apuramento de Campeão, disputado no Estoril.

A necessitar de vencer para assegurar o título nesta prova do escalão de sub-23, a equipa 'canarinha' cedo ficou em vantagem numérica no campo, devido à expulsão por vermelho direto de Mário Júnior, e adiantou-se no marcador no arranque da segunda parte, aos 48, através de Lucas Macula.

Já com o Leixões reduzido a nove, devido à expulsão, aos 59 minutos, de André, também com vermelho direto, por alegadas palavras dirigidas ao árbitro, o Estoril sentenciou o encontro aos 90+3, com um golo de Rúben Pina.

Após o segundo golo 'canarinho', o árbitro acabou por terminar mais cedo o encontro por não estarem reunidas todas as condições para o prosseguir.

O Estoril sucede assim no palmarés ao Desportivo das Aves, vencedor da primeira edição da prova, sendo que a segunda acabou por ser interrompida e depois cancelada devido à pandemia de covid-19.