Governo basco não vai atenuar critérios para ter adeptos no Europeu de futebol

O governo basco assumiu hoje que não irá atenuar as condições definidas de combate à pandemia de covid-19 para que o estádio San Mamés, em Bilbau, possa ter público nos quatros jogos do Europeu de futebol, em junho.

"Não se diminuem os critérios definidos", disse em entrevista à rádio Euskadi o presidente do governo basco, Iñigo Urkullu, explicando que ter o Europeu foi um desejo seu, mas que seguirá os conselhos das autoridades de saúde.

Os critérios exigem que 60% da população do País Basco e do resto de Espanha esteja vacinada até 14 de junho, ou números em que as camas de hospital ocupadas por covid-19 à data dos jogos não ultrapassem uma taxa de 2%.

Ainda segundo Urkullu, a Federação espanhola de futebol entende que são critérios impossíveis de cumprir, e, por isso, a situação levará "à ausência de público" nos jogos em San Mamés, três na fase de grupos, com Espanha, Suécia, Polónia e Eslováquia, e um nos oitavos de final.

Um cenário que levará a UEFA a decidir na próxima segunda-feira, 19 de abril, se mantém Bilbau como uma das 12 cidades-sede da competição, que decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho, e que inclui ainda Munique, Roma, Londres, Baku, São Petersburgo, Dublin, Amesterdão, Budapeste, Glasgow, Copenhaga e Bucareste.

Já hoje, também o assessor científico do governo italiano, Franco Locatelli, considerou ser curto o prazo dado pela UEFA para que as cidades-sede definam o número de adeptos, com o responsável a dizer ser impossível prever neste momento a evolução da pandemia da covid-19.

"Seria desejável que a UEFA desse um pouco mais de tempo, é difícil fazer uma previsão para um evento que acontecerá dentro de dois meses", disse à RAI Franco Locatelli, conselheiro científico do governo italiano.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.937.355 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.