Homem resgatado na praia da Barreirinha no Funchal

Um homem de 49 anos foi resgatado, este domingo, na praia da Barreirinha. O indivíduo de nacionalidade portuguesa não conseguia regressar a terra, o que fez soar o alerta por volta das 12 horas.

O resgate acabou por ser efectuado numa sinergia entre a Capitania do Porto do Funchal, o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, Protecção Civil e Instituto de Socorros a Náufragos.

A vítima foi posteriormente encaminhada pela Cruz Vermelha Portuguesa para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.